IN EVIDENZA

Leadership responsabile ai tempi dell’IA al centro del Business Ethics Summit

Di

Giu 17, 2026


ROMA (ITALPRESS) – In un contesto caratterizzato dall’accelerazione tecnologica e dall’impatto crescente dell’intelligenza artificiale sui processi economici e sociali, diventa fondamentale promuovere una riflessione sul ruolo dell’etica come componente strategica della leadership, comprendere come governare tecnologie sempre più potenti e pervasive, orientandone lo sviluppo verso obiettivi di crescita sostenibile, benessere collettivo e prosperità condivisa. Sono gli obiettivi della quarta edizione del Business Ethics Summit, promosso da Core con il coordinamento accademico del Boston College. Main partner Lenovo.
xb1/f04/fsc/gtr/mrv

Di

Articoli correlati

IN EVIDENZA

A Marina di Grosseto il Water Camp per 43 ragazzi tra sport e inclusione

Giu 17, 2026
IN EVIDENZA

All’Onu la mostra “I Giusti nello Sport”, quando atleti difendono diritti umani

Giu 17, 2026
Almanacco Attualità IN EVIDENZA

Mercoledì 17 giugno: frase del giorno, santi del giorno, nati famosi, accadde oggi

Giu 16, 2026 Raimondo Bovone

Ti sei perso...

TOP NEWS

Engineering, accordi con Accenture per cessione Alfahealth e Industries eXcellence

Giu 17, 2026
TOP NEWS

Materiale jihadista e manuali per fabbricare armi, arrestato 16enne

Giu 17, 2026
TOP NEWS

Alfano nuovo segretario generale Assidipost-Federmanager, Palmieri presidente

Giu 17, 2026
TOP NEWS

Italpress Mezzogiorno, a Bari un confronto sulle nuove rotte dell’informazione

Giu 17, 2026