Lazio, una legge regionale per affrontare la balbuzie

Ott 22, 2025


ROMA (ITALPRESS) – La Giornata Internazionale di Consapevolezza sulla Balbuzie è stata il palcoscenico per annunciare la prima proposta di legge regionale italiana dedicata alla balbuzie, un disturbo che si stima colpisca circa un milione di persone nel Paese. L’iniziativa è frutto di una sinergia cruciale tra politica, sanità e associazionismo vede il Lazio apripista per una legge ad hoc. La proposta è stata promossa dal Consigliere Regionale del Lazio Rodolfo Lena. L’impulso è partito dal tavolo di lavoro tecnico richiesto dall’associazione LEA, in collaborazione con Psicodizione Onlus. All’evento sono intervenuti medici, logopedisti, psicologi, pediatri, ma anche personaggi del mondo dello spettacolo come Paolo Bonolis e lo scrittore Federico Moccia. Le iniziative prenderanno avvio nelle scuole, dove volontari, ex balbuzienti, genitori e tutor terranno incontri e laboratori di inclusione per educare all’empatia e al supporto.
