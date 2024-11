Lazio, Rocca “Legge 2017 sulla rigenerazione urbana fallimentare”

ROMA (ITALPRESS) – “C’è bisogno di rivedere quella legge che è stata fallimentare, ha rigenerato tutto, tranne le nostre periferie che avevano più bisogno”, ha spiegato, in merito alla legge regionale 2017 sulla rigenerazione urbana, il Presidente della Regione Lazio Francesco Rocca a margine del convegno, organizzato all’Università degli studi di Roma Tor Vergata “Roma città in evoluzione”. “Abbiamo mandato una proposta di legge in consiglio perché c’è la necessità di una profonda rivisitazione – e ha aggiunto rispetto al tema dell’urbanistica nell’ottica della qualità della vita -. Stiamo incominciando a lavorare su un testo unico. Abbiamo visto quanti danni ha fatto una cattiva lettura dei bisogni delle nostre comunità sul tema della casa e dello sviluppo sociale. L’urbanistica è un tema complesso e su cui la partecipazione sociale e dell’accademia possono dare un impulso fondamentale”.

