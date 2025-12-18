Lazio, entra nel vivo il dibattito sulla sessione di bilancio

ROMA (ITALPRESS) – Va avanti il confronto nell’Aula del Consiglio Regionale del Lazio per la sessione di bilancio. Tre le leggi fondamentali che vanno approvate entro la fine dell’anno: la Nota di aggiornamento del documento di economia e finanza regionale, riguardante gli anni 2026-2028, la Legge di stabilità regionale 2026 e il Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2026-2028. Dalla maggioranza forte sostegno alle proposte della Giunta Rocca. Il presidente della Commissione Bilancio Marco Bertucci, di Fratelli d’Italia.
