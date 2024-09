ROMA (ITALPRESS) – “Finalmente dopo 9 anni la Giunta Rocca ha varato il primo piano triennale sull’artigianato, 7 milioni di euro, 4 milioni per contributi a fondo perduto e 3 per l’accesso al credito. Sono degli obiettivi molto attesi e quindi siamo anche molto contenti ed orgogliosi”. Lo ha detto la vicepresidente della Regione Lazio, Roberta Angelilli, a margine della presentazione del piano triennale per l’artigianato.(ITALPRESS)

