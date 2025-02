Lavoro, rinnovato il contratto del settore tessile

ROMA (ITALPRESS) – Confapi e i sindacati Cgil, Cisl e Uil di settore hanno firmato l’accordo per il rinnovo del contratto nazionale per i lavoratori della piccola e media industria del comparto tessile, calzature, occhiali e giocattoli. L’intesa sarà in vigore fino al 31 marzo 2027. Con la retribuzione di febbraio 2025 sarà corrisposta ai lavoratori una somma una tantum di 100 euro, mentre a regime l’aumento è stato definito in 200 euro nelle soglie più alte. Inoltre il nuovo contratto ha l’obiettivo di rafforzare il monitoraggio e lo studio delle malattie professionali, degli infortuni sul lavoro e dello stress. Lo smart working viene adeguato alle normative nazionali ed è stata aggiornata la disciplina sul contratto di lavoro a tempo determinato, non in somministrazione, che potrà avere una durata superiore a 12 mesi e fino a 24 per il completamento di progetti specifici. È stata inoltre introdotta a favore delle donne vittime di violenza di genere la possibilità di astenersi dal lavoro per motivi connessi al percorso di protezione, per un periodo retribuito di massimo 5 mesi. Per la leader della Cisl Daniela Fumarola, l’intesa tutela i salari e introduce importanti punti qualificanti sul welfare contrattuale.

