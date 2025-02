Lavoro, Del Conte “Sul valore aggiunto serve uno scatto in avanti”

MILANO (ITALPRESS) – “Oggi uno dei problemi seri del mercato del lavoro è trovare le persone giuste con le competenze giuste”. Inoltre “siamo uno dei Paesi col più alto tasso di inattività: abbiamo un bacino potenziale di occupati straordinario, che non sfruttiamo: forse dovremmo chiederci perché in Italia esiste, più che negli altri Paesi, questo mismatch fra domanda e offerta. Sicuramente uno degli anelli deboli è legato all’aver abbandonato la struttura della formazione professionale”. Lo ha detto Maurizio Del Conte, docente di diritto del lavoro presso l’Università Bocconi di Milano e presidente di AFOL Metropolitana, intervistato da Claudio Brachino per il magazine televisivo Italpress Economy.

sat/gsl