IN EVIDENZA

L’ASP di Siracusa segue con l’IA gli over 65 dimessi dagli ospedali

Di

Set 2, 2025


SIRACUSA (ITALPRESS) – Dal mese di giugno di quest’anno un migliaio di pazienti over 65 dimessi dai Pronto soccorso e dagli ospedali di Siracusa sono stati contattati dall’ASP per verificare l’andamento del decorso post ospedaliero mediante un sistema di telemedicina innovativo. Si tratta di una evoluzione del progetto di assistenza telefonica che l’Azienda sanitaria ha lanciato nel 2024 per più di 8 mila pazienti. Il nuovo progetto si chiama Over65, ed è stato realizzato dall’Azienda insieme con la società Medical Cloud. I pazienti vengono contattati al cellulare entro 30 giorni dalle dimissioni senza la necessità di installare alcuna app. La prima chiamata di controllo è affidata a “Sofia”, un’assistente generata dall’intelligenza artificiale che, dopo avere inviato un SMS, accompagna l’utente nella configurazione e verifica del cellulare per effettuare una videochiamata.
abr/mrv

Di

Articoli correlati

Economia IN EVIDENZA Video

Italia prima nell’UE per l’export di formaggi

Set 2, 2025
Attualità IN EVIDENZA Politica

Putin: “Non ci opponiamo all’Ucraina nell’Ue, ma nella Nato è inaccettabile”

Set 2, 2025
Attualità IN EVIDENZA Video

Maltempo in Veneto, il governatore Zaia: “Serve una polizza catastrofale nazionale”

Set 2, 2025

Ti sei perso...

TOP NEWS

Alla Vuelta Vine vince la 10^ tappa, Vingegaard torna in rosso

Set 2, 2025
IN EVIDENZA

L’ASP di Siracusa segue con l’IA gli over 65 dimessi dagli ospedali

Set 2, 2025
Attualità Cronaca Video

Sisma in Afghanistan, 1.400 morti

Set 2, 2025
Economia Video

Eurozona: ad agosto inflazione in aumento

Set 2, 2025