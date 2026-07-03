L’Asia sfida la competitività europea con tecnologie e ambizioni globali

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Lug 3, 2026


ROMA (ITALPRESS) – “I tempi di lavoro in India sono decisamente estesi rispetto a quelli a cui siamo abituati qui in Europa. Ed è interessante notare che valga per chi opera in fabbrica, vincolato a turni e orari di lavoro rigidi, e anche per il management che è impegnato e disponibile su archi temporali che suonerebbero strani qui in Europa.” A dirlo Marco Seimandi, Vice President di Westport Fuel Systems, ospite di Focus ESG, format tv dell’Agenzia Italpress. Prosegue: “Tuttavia sarebbe sbagliato far risalire il successo dell’economia indiana e il forte tasso di sviluppo con un discorso solamente di tempi lavorativi.”

gsl

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