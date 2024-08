MONTEREY (STATI UNITI) (ITALPRESS) – Lamborghini ha accolto i suoi ospiti VIP alla Monterey Car Week 2024, in California, per presentare la nuova Temerario. Nell’esclusiva Lamborghini Lounge Monterey il modello è stato svelato in due nuovi colori dedicati, Blu Marinus e Verde Mercurius, che per la prima volta saranno disponibili anche al lancio con un pacchetto per i clienti più inclini alla guida su pista.

sat/gtr