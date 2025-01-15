IN EVIDENZA

Lagalla”Con progetto waterfront saneremo ferita tra Palermo e il mare”

Set 15, 2025


PALERMO (ITALPRESS) – “Stiamo cercando di suturare tutta la ferita che c’era tra Palermo e il suo mare. È iniziata con il molo trapezoidale, con la riqualificazione importante fino a Sant’Erasmo, adesso ci restano altri due pezzi rilevanti, importanti, uno il waterfront della via Crispi che insiste proprio sull’asse centrale della città e tutta la costa sud, dove sono iniziati i lavori di bonifica del Parco Libero Grassi e dove i progetti di riqualificazione della costa stessa sono in questo momento in gara presso Invitalia”. Così il sindaco di Palermo, Roberto Lagalla, a margine della sottoscrizione del protocollo per la progettazione e la realizzazione del waterfront di via Crispi.
