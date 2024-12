Lagalla “Tre buone ragioni per riconfermare Schifani come Governatore”

PALERMO (ITALPRESS) – “Ho dato già almeno tre buone ragioni per continuare a contare sull’impegno di Renato Schifani come Presidente della Regione. Primo, perché sta facendo bene. Secondo, perché sono convinto che quando si cessa un mandato che prevede una possibile continuazione bisogna necessariamente ripartire e prendere in considerazione chi esce soprattutto se ha fatto bene e terzo perché come dice il Vangelo non fare agli altri quello che non vorresti fosse fatto a te”. Così il sindaco di Palermo, Roberto Lagalla, a margine della celebrazione del premio internazionale BEAWorld 2024 ottenuto dal 400° Festino di Santa Rosalia, al teatro Massimo.

“Grande centro? Credo che si stia cominciando a fare chiarezza all’interno di un’area che è sempre stata parecchio affollata ma non sempre ordinata – aggiunge Lagalla – certamente in questo momento ci sono due soggetti che occupano questa scena, la prospettiva ci offre ancora due anni e mezzo-tre anni di lavoro e credo che molte cose si potranno realizzare in questi anni”. xd6/vbo/gtr