Lagalla “Comune vicino al Palermo, collaboriamo per lo stadio”

Ott 22, 2025


PALERMO (ITALPRESS) – “La tifoseria è strettamente legata alla squadra, una squadra che si sta impegnando grazie a un lavoro societario estremamente rilevante. L’amministrazione comunale è non solo vicina alla società, ma con essa sta intensamente collaborando soprattutto nella prospettiva della ristrutturazione e riqualificazione dello stadio”. Lo ha detto il sindaco di Palermo, Roberto Lagalla, a margine della conferenza stampa, al Teatro Politeama, di presentazione delle iniziative per i 125 anni del Palermo Fc.

