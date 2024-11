Lagalla “Al fianco Padre Garau per rigenerare Borgo Nuovo a Palermo”

PALERMO (ITALPRESS) – “Padre Garau sottolinea da molto tempo come qui manchi tutto. L’amministrazione comunale, e in generale il mondo istituzionale, è stata sensibile rispetto alle richieste di un quartiere che continua a manifestare molte complessità: c’è un lavoro costante di rigenerazione e riqualificazione degli spazi verdi, c’è anche una maggiore regolarità per quanto riguarda l’igiene urbana, inoltre i lavori per il rifacimento della chiesa di San Paolo dovrebbero partire tra non molto”. Lo ha detto il sindaco di Palermo, Roberto Lagalla, a margine dell’incontro tenutosi alla parrocchia San Paolo Apostolo, nel quartiere Borgo Nuovo del capoluogo siciliano, che ha visto le istituzioni di tutti i livelli (locale, regionale, nazionale) dialogare con la gente e studiare strategie di contrasto al degrado, alla dispersione scolastica, alla criminalità. All’appuntamento, organizzato dal parroco Antonio Garau e intitolato “Una società che non cura le periferie è malata”, hanno preso parte, tra gli altri, il ministro dello Sport, Andrea Abodi, l’arcivescovo di Palermo, monsignor Corrado Lorefice, e l’assessore regionale alla Famiglia, Nuccia Albano.

"La presenza del ministro Abodi – ha sottolineato Lagalla – è finalizzata a fare un punto sul possibile implemento degli impianti sportivi nei quartieri periferici, in particolar modo in questo".