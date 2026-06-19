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“La sostenibilità ci sta a cuore”, premiati studenti in Campidoglio

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Giu 19, 2026


ROMA (ITALPRESS) – Premiate a Roma nella Sala Giulio Cesare in Campidoglio le classi vincitrici del contest Anter Green Awards, organizzato dall’Associazione Nazionale Tutela Energie Rinnovabili, promosso con il supporto di NWG Energia e NWG Italia.
Prima di ritrovarsi tutti nella sede del Comune di Roma Capitale, i bambini si sono radunati davanti piazza del Campidoglio per scattare una foto nella quale veniva rappresentato un cuore, un messaggio per ribadire l’importanza della sostenibilità ambientale ed energetica.
Agli studenti è stato chiesto di realizzare un video dalla durata di un minuto nel quale si raccontava l’importanza delle rinnovabili e del connubio fra energia, ambiente e innovazione.
Per l’occasione è stato anche lanciato il progetto di Anter “NOI piccoli ambasciatori”.

mgg/gsl

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