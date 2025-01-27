IN EVIDENZA

La Russa “Meloni ha come stella polare la sicurezza degli italiani”

Set 27, 2025


ROMA (ITALPRESS) – “Le difficoltà a livello internazionale ci sono sempre state, noi ce le dimentichiamo, c’era il muro di Berlino, c’era la guerra fredda, c’era il pericolo della guerra nucleare, c’era il pericolo della bomba e Quindi le difficoltà ci sono sempre state. Adesso è diverso perché non ci sono più due superpotenze che si equilibrano. C’erano Russia e Stati Uniti, Unione Sovietica e Stati Uniti, era l’equilibrio del terrore ma era pur sempre un equilibrio. Oggi è più difficile trovare un momento di confronto a due. Perché i soggetti sono molteplici, tant’è che i venti di guerra spirano a volte a prescindere da quello che pensano Unione Sovietica, oggi Russia o Stati Uniti”. Lo ha detto il presidente del Senato, Ignazio La Russa a margine del convegno ‘l’epopea di Nino La Russa a 20 anni dalla sua morte’. “È una situazione diversa ma ugualmente pericolosa ed ugualmente da tenere sotto controllo il più possibile – ha aggiunto. Per fortuna siamo in buone mani noi italiani, perché io ho piena fiducia nella capacità di Giorgia Meloni di posizionarsi in modo da avere come stella polare l’interesse degli italiani e quindi la sicurezza degli italiani”, ha concluso.

(Fonte video: Senato)

