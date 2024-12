La Russa “In un anno diminuita la decretazione d’urgenza”

ROMA (ITALPRESS) – “Nell’anno passato i decreti sono stati 40, quest’anno sono 28, quasi dimezzati, le leggi sono state 170 negli ultimi 2 anni a fronte di un totale di 80 decreti, comunque lo spazio per discutere in Parlamento c’è stato”. Lo ha detto il presidente del Senato, Ignazio La Russa, in occasione del consueto scambio di auguri con la stampa parlamentare. “È iniziato un percorso e l’appello rivolto algoverno ha portato un positivo effetto”, ha aggiunto.

sat/gtr

(Fonte video: Senato)