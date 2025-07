La Russa “Auguri a Modiano, testimone contro odio e antisemitismo”

ROMA (ITALPRESS) – “Ho il piacere di porgere anche quest’anno i miei migliori auguri a Sami Modiano per il suo compleanno”. Lo dice il presidente del Senato Ignazio La Russa in un videomessaggio per i 95 anni del superstite dell’Olocausto. Modiano “continua ad essere nei nostri cuori un punto di riferimento importante contro l’odio, contro l’antisemitismo e contro il tentativo, che anche in questo periodo ritorna in maniera allarmante, di creare barriere tra persone di religione diversa.

Fonte video: Senato