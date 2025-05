La Piana “In Sicilia serve patto sociale che metta insieme forze sane”

PALERMO (ITALPRESS) – “Questi due giorni chiudono un percorso che come Cisl Sicilia abbiamo iniziato qualche mese fa: è un momento importante, perché parliamo del futuro della Sicilia. Ci sono tanti aspetti da mettere in campo per guardare con attenzione a un futuro più roseo, perché questo avvenga è però necessario che ci sia un patto sociale che metta insieme le forze sane di questo territorio”. Lo afferma il segretario generale della Cisl Sicilia, Leonardo La Piana, a margine del congresso regionale del sindacato, in corso al San Paolo Palace Hotel a Palermo. “Alla Regione chiediamo di mettere insieme sullo stesso tavolo tutti coloro che hanno a cuore il futuro della nostra terra – continua La Piana – Il futuro passa da un utilizzo dei fondi europei più adeguato alle esigenze, tenendo conto che le scadenze stanno per arrivare e bisogna lasciare qualcosa di importante: non si può dire sempre no, come avviene ad esempio nei confronti dei termovalorizzatori o di ciò che riguarda la produzione di energia, su cui è innegabile che le nostre imprese continuano a pagare costi più alti rispetto a quelle degli altri paesi; questo non aiuta la concorrenza e il mercato del lavoro finisce per esserne influenzato”. xd8/vbo/mca3