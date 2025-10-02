La Marina israeliana ha fermato la Flotilla, le immagini dell’abbordaggio

ROMA (ITALPRESS) – La Marina israeliana ha fermato le imbarcazioni della Global Sumud Flotilla dirette a Gaza nel tentativo di rompere il blocco marittimo israeliano sulla Striscia. Gli incursori di Marina dell’unità Shayetet 13 hanno abbordato circa 40 delle 47 imbarcazioni della Global Sumud Flotilla, trattenendo centinaia di attivisti che verranno condotti al porto di Ashdod per poi essere espulsi dal Paese. Almeno 4 delle imbarcazioni della Flotilla sono bloccate in mare a causa di vari problemi tecnici, indipendenti dalle azioni militari. La Marina è pronta a trattenere anche gli attivisti su quelle imbarcazioni o a rimorchiarle fino al porto. La Marina sta inoltre monitorando l’area per assicurarsi che nessuna imbarcazione sia riuscita a passare e raggiungere la Striscia.

sat/azn