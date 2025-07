La Gen Z usa la bici nel tempo libero e per mantenersi in forma

MILANO (ITALPRESS) – In Europa, i giovani considerano la bicicletta parte del loro stile di vita, con il 75% che afferma di usarla abitualmente per muoversi e il 58% almeno una volta a settimana. E’ quanto emerge da un sondaggio di Decathlon che svela come la Gen Z si muove in città e quali barriere incontra. Montare in sella è un’abitudine settimanale in Germania e Polonia, mentre la Francia è in coda a questa classifica. In Italia, il 54% degli intervistati usa la bici almeno una volta alla settimana. I giovani lavoratori sono i ciclisti più regolari, a differenza degli studenti.

col/mgg/gsl