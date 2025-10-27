IN EVIDENZA

La gelateria incontra la scienza, apre a Roma MYO

Di

Ott 27, 2025


ROMA (ITALPRESS) – Si chiama MYO, ed è la prima gelateria e pasticceria nata dalla collaborazione tra esperti del settore alimentare e della ricerca medico-scientifica, con l’obiettivo di proporre dolci e gelati buoni, innovativi e adatti a tutti. MYO ha aperto in piazza Campo de’ Fiori a Roma. Alla base del progetto c’è l’idea di utilizzare il myo-inositolo insieme allo zucchero tradizionale in minore apporto, con un profilo metabolico più equilibrato.

mec/sat/gtr
Video in collaborazione con MYO

Di

Articoli correlati

IN EVIDENZA

Focus Salute – Sonno, i disturbi più frequenti

Ott 27, 2025
Attualità Economia IN EVIDENZA

Agricoltura: via al pagamento degli anticipi PAC, 43 milioni per 10.000 aziende piemontesi

Ott 27, 2025 Raimondo Bovone
Attualità IN EVIDENZA Politica

Trump: “Putin dovrebbe far cessare la guerra, non testare missili”

Ott 27, 2025

Ti sei perso...

TOP NEWS

Allegri “Leao da 20-25 gol, contro l’Atalanta è uno scontro diretto”

Ott 27, 2025
TOP NEWS

A Roma apre MYO, la gelateria che incontra la scienza

Ott 27, 2025
TOP NEWS

La Juve esonera Tudor, Brambilla in panchina contro l’Udinese

Ott 27, 2025
TOP NEWS

Poste Italiane celebra a Piazza Affari 10 anni dalla quotazione in Borsa

Ott 27, 2025