La gelateria incontra la scienza, apre a Roma MYO

ROMA (ITALPRESS) – Si chiama MYO, ed è la prima gelateria e pasticceria nata dalla collaborazione tra esperti del settore alimentare e della ricerca medico-scientifica, con l’obiettivo di proporre dolci e gelati buoni, innovativi e adatti a tutti. MYO ha aperto in piazza Campo de’ Fiori a Roma. Alla base del progetto c’è l’idea di utilizzare il myo-inositolo insieme allo zucchero tradizionale in minore apporto, con un profilo metabolico più equilibrato.

