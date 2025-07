La fibra di Open Fiber arriva ad Atrani

SALERNO (ITALPRESS) – La fibra arriva ad Atrani, il comune più piccolo d’Italia. Ad oggi sono 439 le unità immobiliari che possono usufruire della fibra ottica FTTH con il Piano Banda Ultralarga grazie a Open Fiber. Tra gli edifici coperti in modalità FTTH – unica soluzione in grado di restituire agli utenti velocità di connessione fino a 10 gigabit al secondo – diverse sedi pubbliche come il Municipio, il poliambulatorio comunale, la Casa della cultura e il Centro operativo comunale di Protezione civile.

