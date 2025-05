La Fed mantiene i tassi invariati

ROMA (ITALPRESS) – La Federal Reserve ha mantenuto i tassi di interesse nell’intervallo del 4,25%-4,50%, così come previsto dagli analisti. La decisione è stata presa all’unanimità. La Fed ha avvertito che l’economia si trova ad affrontare crescenti rischi di aumento della disoccupazione e dell’inflazione. «L’incertezza sulle prospettive economiche è ulteriormente aumentata», si legge nella nota ufficiale successiva alla riunione. Nella sua conferenza stampa, il presidente Jerome Powell ha affermato che la banca centrale non intende tagliare preventivamente i tassi e ha puntato il dito sui dazi. La politica commerciale dell’amministrazione Trump è ora parte integrante del contesto economico che la Fed deve valutare. “Se i consistenti aumenti dei dazi annunciati o mantenuti genereranno un’inflazione più alta, un rallentamento della crescita e una maggiore disoccupazione, è possibile che gli effetti inflazionistici siano di breve durata, ma non si può escludere una persistenza nel tempo”, ha precisato Powell. “Tutto dipenderà da quanto i dazi si trasmetteranno ai prezzi e dalla tenuta delle aspettative d’inflazione”

sat/azn