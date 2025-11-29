Jeep Compass, con la nuova generazione più efficienza e grinta





ROMA (ITALPRESS) – La Jeep Compass cambia pelle e segna un passo avanti per il mondo dei C-SUV grazie a un progetto tutto europeo, sviluppato con l’obiettivo di unire anima off-road e comfort da viaggio quotidiano. Linee più pulite, proporzioni importanti con i suoi 4 metri e 55 di lunghezza, e una carrozzeria studiata per resistere anche lontano dall’asfalto. Telecamere e radar sono stati spostati più in alto, riducendo il rischio di danni in fuoristrada, mentre il nuovo frontale migliora aerodinamica e protezione. Cresce lo spazio a bordo e si alza la qualità percepita: materiali più curati, comandi digitali rinnovati e un ambiente pensato per chi usa l’auto ogni giorno ma non rinuncia alla versatilità. La gamma motori copre esigenze diverse. Si parte dal sistema e-Hybrid da 145 cavalli con autonomia fino a 970 chilometri, si passa poi alla versione completamente elettrica da 213 cavalli con circa 500 chilometri stimati. Il modello più potente a trazione integrale sfodera 375 cavalli per chi cerca prestazioni e capacità in ogni condizione. Listino d’ingresso: 39.900 euro per l’e-Hybrid, 47.900 euro per la versione 100% elettrica in allestimento Altitude. La risposta di Jeep all’evoluzione del mercato: più efficienza, più tecnologia, ma senza rinunciare allo spirito originario del marchio.

tvi/mrv