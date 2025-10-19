IN EVIDENZA

Italpress Awards, Rocca “Riconoscimento a lavoro corale”

Ott 19, 2025


WASHINGTON (STATI UNITI) (ITALPRESS) – “E’ una bella emozione, un riconoscimento fa sempre piacere ma come ho avuto modo di dire è un riconoscimento che non è solo a una persona ma una squadra. Quando una regione complessa come la regione Lazio avanza, avanza nei dati economici, migliora, migliorano i servizi, è ovvio che questo è il risultato di un lavoro corale, quindi sono onorato di essere qua. E poi questa splendida compagnia con il mondo Niaf che è un mondo vibrante che mette al centro sempre i valori comuni e l’identità nazionale. Questa è una cosa bellissima”. Lo ha detto il presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca, premiato agli Italpress Awards, tenutisi a Washington, in occasione del cinquantesimo anniversario della Niaf.
