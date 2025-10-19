IN EVIDENZA

Italpress Awards, Mulè “Emozione enorme”

Di

Ott 19, 2025


WASHINGTON (STATI UNITI) (ITALPRESS) – “Provo un’emozione enorme, grandissima, da siciliano, e da chi ha visto Italpress nascere, crescere e progredire nel tempo. Italpress è l’agenzia che rappresenta l’Italia, fatemi dire orgogliosamente, la Sicilia nel mondo. Lo fa con quell’indipendenza, autorevolezza, quella certificazione di qualità che viene da un lavoro lontano nel tempo e da un’impronta indelebile che è quella di Gaspare Borsellino. Il fatto di essere nello stesso momento dei 50 anni della NIAf testimonia un vagone che si aggancia a un grande treno di storie italiana rappresentato dalla NIF e che progredirà nel tempo grazie anche a Italpress”. Lo ha detto il vicepresidente della Camera Giorgio Mulè, uno dei premiati a Washington agli Italpress Awards.
abr/mrv/xp6/gtr

Di

Articoli correlati

IN EVIDENZA

Tg Giovani – 19/10/2025

Ott 19, 2025
IN EVIDENZA

Italpress Awards, Rocca “Riconoscimento a lavoro corale”

Ott 19, 2025
IN EVIDENZA

Italpress Awards, Frulli “Valore aggiunto per tutti”

Ott 19, 2025

Ti sei perso...

IN EVIDENZA

Italpress Awards, Mulè “Emozione enorme”

Ott 19, 2025
IN EVIDENZA

Tg Giovani – 19/10/2025

Ott 19, 2025
IN EVIDENZA

Italpress Awards, Rocca “Riconoscimento a lavoro corale”

Ott 19, 2025
IN EVIDENZA

Italpress Awards, Frulli “Valore aggiunto per tutti”

Ott 19, 2025