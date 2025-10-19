Italpress Awards, Lalli “Orgogliosa di ricevere questo premio”

WASHINGTON (STATI UNITI) (ITALPRESS) – “E’ un grande orgoglio ricevere questo premio perché è un riconoscimento all’attività di Federturismo di cui sono presidente e dell’importanza di promuovere l’Italia nel mondo. e poi vederla riconosciuta anche in un giorno particolare che è quello del 50º del NIAF, proprio perché il NIAF ha un ruolo importantissimo nei rapporti tra l’Italia e gli Stati Uniti e nel mantenerli vivi. Gli Stati Uniti sono per noi iun mercato importantissimo di turismo e sono la ragione per la quale il nostro turismo è anche molto ricco. Quindi noi ci teniamo moltissimo e per me oggi è veramente un orgoglio ricevere questo premio”. Lo ha detto il presidente di Federturismo Confindustria, Marina Lalli, premiata agli Italpress Awards.abr/mrv/xp6/gtr

devo dire. Grazie.