Italpress Awards, Frulli “Valore aggiunto per tutti”





WASHINGTON (STATI UNITI) (ITALPRESS) – “Come Fiera del Levante stiamo facendo un percorso importante di internazionalizzazione. Essere premiati qui è motivo di orgoglio ma soprattutto spinta a fare meglio e poi noi siamo certi che questa unione, questa collaborazione, ma soprattutto questa amicizia con Italpress aiuterà noi a diventare più internazionali, ed essere sempre più capillari. In occasioni come questa in cui si festeggia il 50mo del NIAF è ancor di più un win-win per tutti”. Lo ha detto il presidente della Nuova Fiera del Levante, Marco Frulli, nell’ambito degli Italpress Awards tenutisi a Washington.

