IN EVIDENZA

Italia-Usa, un incontro a Washington per rafforzare la cooperazione

Di

Ott 18, 2025


WASHINGTON (STATI UNITI) (ITALPRESS) – Si è svolto all’Ambasciata d’Italia a Washington lo U.S. Stakeholder’s Meeting della Transatlantic Harmonic Foundation e del Transatlantic Investment Committee. Un evento dedicato alla cooperazione economica e tecnologica tra Italia e Stati Uniti. Chiaro l’obiettivo dei lavori dell’incontro, giunto alla quarta edizione: trasformare il dialogo in partnership durature, allineare gli investimenti all’innovazione e promuovere una visione condivisa di prosperità, costruendo insieme le industrie del futuro.
Al centro dei lavori hanno trovato spazio settori strategici come intelligenza artificiale, biotecnologie e farmaceutica, aerospazio, energia, turismo, infrastrutture e manifattura avanzata. Ambiti che rappresentano il motore dell’innovazione e che offrono importanti opportunità di investimento transatlantico.

mrv/sat/gsl

Di

Articoli correlati

IN EVIDENZA

Simonelli “Ci piacerebbe giocare negli Usa Supercoppa prossimo anno”

Ott 18, 2025
IN EVIDENZA

Del Piero “Dalla Nazionale bel segnale, adesso non fermarsi”

Ott 18, 2025
IN EVIDENZA

Poliambulatorio Monferrato, Cirio “Può dare un servizio al territorio”

Ott 18, 2025

Ti sei perso...

TOP NEWS

Tudor “Il Como ha speso tanti soldi, è una finta piccola”

Ott 18, 2025
IN EVIDENZA

Simonelli “Ci piacerebbe giocare negli Usa Supercoppa prossimo anno”

Ott 18, 2025
IN EVIDENZA

Del Piero “Dalla Nazionale bel segnale, adesso non fermarsi”

Ott 18, 2025
IN EVIDENZA

Poliambulatorio Monferrato, Cirio “Può dare un servizio al territorio”

Ott 18, 2025