Italia-Usa, Baldassarre “Il Lazio è cultura e bellezze da scoprire”

Ott 17, 2025


ROMA (ITALPRESS) – “La cultura è il motore della conoscenza, sviluppa la cosiddetta economia della conoscenza che poi ci permette di valorizzare il turismo e quindi di richiamare nel Lazio tanti investitori e tanti turisti antropologici, cioè quei turisti interessati all’animo di un territorio, all’identità di un popolo che magari vengono nel Lazio per Roma Caput mundi, la grande bellezza di Roma, ma poi bisogna riuscire a portarli in tutte le province del Lazio perché è uno scrigno di bellezze da scoprire”. Lo ha detto Simona Renata Baldassarre, Assessore alla Cultura della Regione Lazio a Washington, in occasione del gala del 50° Anniversario della National Italian American Foundation a Washington che ha riconosciuto il Lazio come Regione d’Onore 2025.

Ott 17, 2025
Ott 17, 2025
Ott 17, 2025

Ott 17, 2025
Ott 17, 2025
Ott 17, 2025
Ott 17, 2025