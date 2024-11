TORINO (ITALPRESS) – Due miliardi di investimenti, dedicati all’innovazione tecnologica su circa 75.000 chilometri di rete in Italia. Questi i numeri di Italgas che ha accolto, nella storica sede di Torino, una folta delegazione di sindaci provenienti da diverse aree d’Italia, in occasione dell’Assemblea Anci. L’azienda ha illustrato il vasto insieme di tecnologie per la digitalizzazione delle reti di distribuzione del gas.

xb4/mgg/gtr