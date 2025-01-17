IN EVIDENZA

Israele, La Russa "Sanzioni giuste, ma senza dimenticare il 7 ottobre"

Di

Set 17, 2025


ROMA (ITALPRESS) – “Il governo non si è tirato indietro nel dire che non sarebbe stato questo il modo che noi speravamo ci fosse nell’azione di Israele nella Striscia, però ritengo che la domanda dev’essere sempre messa in relazione con quello che Israele ha subito”. Lo ha detto il presidente del Senato, Ignazio La Russa, a margine della presentazione del libro dell’europarlamentare di Fdi, Ruggero Razza. “Le sanzioni sono giuste, io le approvo ma non considero corretto dimenticare che questa drammatica vicenda, che coinvolge tanti innocenti, parte da un’aggressione. Dobbiamo pensare cosa sarebbe successo anche in un’Italia meno reattiva di Israele se, improvvisamente, in una fetta nel nostro territorio fossero arrivati dei terroristi a uccidere centinaia di persone e a catturarne altri e in più dubito dopo qualcuno avesse detto ‘voi non dovete esistere”, ha aggiunto. Per il presidente del Senato “questo non giustifica gli eccessi, ma credo non vada mai esaminata questa vicenda senza partire da questo presupposto”.
Di

