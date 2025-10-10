IN EVIDENZA

Isole minori, Piantedosi “Creare strutture stabili servizi essenziali”

Di

Ott 10, 2025


LIPARI (MESSINA) (ITALPRESS) – “E’ una grande scommessa quella di creare delle strutture stabili sui servizi essenziali, soprattutto i servizi della sicurezza, in sintonia con le caratteristiche delle isole minori. Il governo ha dei provvedimenti con cui metterà ulteriori risorse per rafforzare un modello che vede privilegiare le caratteristiche specifiche dei singoli luoghi. Quindi privilegiare soprattutto le dotazioni strutturali a disposizione delle forze di soccorso”. Lo ha detto il Ministro dell’Interno Matteo Piantedosi, a margine degli Stati Generali delle Isole Minori Marine a Lipari.
xa9/mgg/azn

Di

Articoli correlati

IN EVIDENZA

Manovra, Capone “Approccio serio, nessuna certezza su blocco pensioni”

Ott 10, 2025
IN EVIDENZA

Manovra, Bombardieri “Presentate le priorità, intervenire sui salari”

Ott 10, 2025
IN EVIDENZA

Vi immaginate una scuola senza zaini?

Ott 10, 2025

Ti sei perso...

IN EVIDENZA

Manovra, Capone “Approccio serio, nessuna certezza su blocco pensioni”

Ott 10, 2025
IN EVIDENZA

Manovra, Bombardieri “Presentate le priorità, intervenire sui salari”

Ott 10, 2025
IN EVIDENZA

Vi immaginate una scuola senza zaini?

Ott 10, 2025
IN EVIDENZA

Manovra, Fumarola “Abbastanza soddisfatti, arrivate delle risposte”

Ott 10, 2025