Iran, Tajani “Per italiani emergenza superata, criticità rimaste nelle Maldive”

Mar 9, 2026


ROMA (ITALPRESS) – “Per quanto riguarda i cittadini italiani, la situazione migliora di ora in ora perché stanno riprendendo molti voli di linea, quindi direi che non c’è più l’emergenza. L’unico punto ancora critico sono le Maldive, dove però non c’è la guerra, sono soltanto italiani che stanno cercando di rientrare. Ci sono voli di linea normali, ma i voli di linea che hanno ripreso non sono sufficienti a smaltire tutti coloro che vogliono rientrare in tempi rapidi”. Così il vicepremier e ministro degli Esteri, Antonio Tajani, nel corso di un punto stampa alla Farnesina. “Stiamo rinforzando anche la nostra organizzazione a Malé, dove sono arrivati altri funzionari – prosegue -, abbiamo risolto a Colombo, si sta lentamente risolvendo anche la situazione in Thailandia. Pur rimanendo una situazione preoccupante per gli attacchi che ci sono, non ci sono italiani che vogliono rientrare in Italia. Rimangono quelli residenti. Abbiamo lasciato i rinforzi inviati nelle diverse sedi per aiutare ambasciata e consolati per assistere tutti gli italiani qualora dovesse esserci un peggioramento della situazione. Per ora la situazione di emergenza è rimasta soltanto nelle Maldive”, conclude.

