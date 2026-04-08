Iran, Falcone “Salutiamo con grande favore i 15 giorni di tregua”

BRUXELLES (BELGIO) (ITALPRESS) – “Noi salutiamo con grande favore questi 15 giorni di tregua, perché ci fanno ben sperare. È un buon segnale anche l’avvio dei negoziati in Pakistan grazie ai quali possiamo mettere in atto una de-escalation”. Lo ha dichiarato l’eurodeputato di Forza Italia Marco Falcone, in un’intervista a Bruxelles, commentando gli sviluppi internazionali e le ricadute sul mercato energetico. “A seguito di questa guerra i prezzi stanno schizzando – ha spiegato – ma con la dichiarazione di Trump abbiamo già registrato un calo nei prezzi di petrolio e gas. Speriamo che questo sia conseguente e che i nostri mercati vivano una stabilizzazione dei prezzi”.

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