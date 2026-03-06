IN EVIDENZA

Iran, Donzelli “Non vogliamo l’Italia in guerra”

Di

Mar 6, 2026


PALERMO (ITALPRESS) – “In questo momento il rischio che l’Italia vada in guerra non c’è: noi non vogliamo andare in guerra, non è un desiderio né un auspicio e non vediamo in questo momento alcuna possibilità. Crediamo però che sia importante essere compatti, fermi, determinati, tenere i nervi saldi e mantenere ottimo il rapporto con tutto l’Occidente: se l’Europa si divide al proprio interno e con il resto dell’Occidente rischiamo di fare un regalo ai nostri nemici. Anche se non siamo in guerra, i nostri avversari sono quelli che non vogliono la libertà: ricordo che nel regime iraniano le donne non hanno possibilità di studiare, non possono vestirsi liberamente e non hanno le stesse libertà degli uomini”. A dirlo è il coordinatore nazionale organizzativo di Fratelli d’Italia Giovanni Donzelli a margine di un incontro elettorale al mercato Don Orione, a Palermo. xd8/vbo/mca3

