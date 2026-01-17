IN EVIDENZA

Iran, Calenda "Non stare fermi. Intervento Usa? Rischio regime rafforzato"

Gen 17, 2026


ROMA (ITALPRESS) – “Abbiamo chiesto per primi che tutti i partiti e i sindacati si unissero in un’unica iniziativa. Alla fine non succede mai perché non vogliono sfilare insieme anche quando poi i temi sono largamente condivisi. Penso che sia un errore, ma comunque ormai è così. Riteniamo che la cosa importante sia di non essere fermi, di non non dare la sensazione che non ce ne importi niente, perché chiunque combatte per la libertà combatte anche per la nostra libertà”. Così il leader di Azione, Carlo Calenda, alla manifestazione per l’Iran indetta dal Partito Radicale a Roma.

