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IR Day a Milano, la finanza guarda al futuro tra IA e nuove sfide globali

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Lug 9, 2026


MILANO (ITALPRESS) – A Milano il mondo della finanza si è dato appuntamento per l’IR Day, l’evento annuale promosso dall’Associazione Italiana Investor Relations, punto di incontro tra società emittenti, investitori e operatori del mercato. Al centro del confronto le nuove sfide per gli Investor Relations Officer, figure sempre più strategiche nel rapporto tra aziende e comunità finanziaria. Due i temi principali: l’impatto dell’intelligenza artificiale e il peso della geopolitica sulle decisioni di investimento.
f12/mgg/azn

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