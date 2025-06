BAKU (AZERBAIJAN) (ITALPRESS) – Papa Giovanni Paolo II non smette di far parlare di sé e del suo pontificato nemmeno a distanza di un ventennio dalla sua scomparsa. In questa intervista concessa a Stefano Vaccara a Baku, il vescovo Vladimir Fekete racconta di due “miracoli” fatti da Wojtyla durante la sua visita in Azerbaijan del 2002.

xo3/abr/red