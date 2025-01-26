IN EVIDENZA

Insidie web, Iacono “Formare studenti a competenza digitale”

Di

Set 26, 2025


PALERMO (ITALPRESS) – “Riteniamo che questi momenti debbano avere una rilevanza in tutte le scuole siciliane: formare alla competenza digitale è una missione che deve riguardare sia gli studenti sia gli adulti, seguire questa direzione diventa indispensabile e in questo senso ringrazio il Corecom per l’attenzione che ha voluto porre sugli studenti siciliani”. Così Salvatore Iacono, dirigente dell’Ufficio scolastico regionale per la Sicilia, alla presentazione dell'”Abbecedario della Media Education” del Corecom Sicilia, a Palermo. xd8/vbo/mca1

Di

Articoli correlati

IN EVIDENZA

Giovane sequestrato a Vittoria, vescovo Ragusa a rapitori “Liberatelo”

Set 26, 2025
IN EVIDENZA

Massiccio attacco aereo russo su Kherson, un morto e diversi feriti

Set 26, 2025
IN EVIDENZA

Mattarella “La solidarietà produce sviluppo e benessere”

Set 26, 2025

Ti sei perso...

IN EVIDENZA

Giovane sequestrato a Vittoria, vescovo Ragusa a rapitori “Liberatelo”

Set 26, 2025
IN EVIDENZA

Massiccio attacco aereo russo su Kherson, un morto e diversi feriti

Set 26, 2025
IN EVIDENZA

Mattarella “La solidarietà produce sviluppo e benessere”

Set 26, 2025
IN EVIDENZA

Insidie web, Iacono “Formare studenti a competenza digitale”

Set 26, 2025