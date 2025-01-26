Insidie web, Iacono “Formare studenti a competenza digitale”





PALERMO (ITALPRESS) – “Riteniamo che questi momenti debbano avere una rilevanza in tutte le scuole siciliane: formare alla competenza digitale è una missione che deve riguardare sia gli studenti sia gli adulti, seguire questa direzione diventa indispensabile e in questo senso ringrazio il Corecom per l’attenzione che ha voluto porre sugli studenti siciliani”. Così Salvatore Iacono, dirigente dell’Ufficio scolastico regionale per la Sicilia, alla presentazione dell'”Abbecedario della Media Education” del Corecom Sicilia, a Palermo. xd8/vbo/mca1