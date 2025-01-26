IN EVIDENZA

Insidie web, Di Bartolo "Creare consapevolezza nei più piccoli"

Set 26, 2025


PALERMO (ITALPRESS) – “È importante partire dai più piccoli per creare consapevolezza, purché là si estenda ai genitori e agli altri operatori scolastici. Dobbiamo accompagnare la crescita dei nostri ragazzi in percorsi di conoscenza e consapevolezza delle meravigliose potenzialità che offre il web, ma al contempo dei rischi correlati e di come l’inganno può navigare anche in rete. Le classi coinvolte nel progetto sono tre seconde medie, saranno i ragazzi stessi a fungere da operatori di diffusione”. Così Antonella Di Bartolo, dirigente scolastico dell’Istituto Comprensivo Sperone-Pertini, alla presentazione dell'”Abbecedario della Media Education” del Corecom Sicilia, a Palermo. xd8/vbo/mca1

