Inps, Vittimberga “Abbiamo missione anche per innalzamento culturale”

ROMA (ITALPRESS) – “L’occasione suggella un percorso di valorizzazione dei beni culturali in possesso dell’istituto che l’INPS ha intrapreso nell’ultimo anno”. Lo ha affermato Valeria Vittimberga, direttore generale dell’Inps, intervenuta all’incontro Welfare Culturale: INPS e MIC insieme per un dialogo con le nuove generazioni. “Nella missione dell’istituto c’è anche l’innalzamento del livello culturale. Il messaggio della cultura è uno strumento potente e trasversale che vogliamo utilizzare per aumentare la consapevolezza delle persone”, ha spiegato Vittimberga, che ha aggiunto: “Abbiamo una missione specifica di tutela del lavoro degli artisti. Una categoria che ha grandi meriti per l’Italia e che nello stesso tempo è fragile perché il lavoro degli artisti è discontinuo e ha necessità di essere tutelato e sostenuto attraverso un fondo specifico che serve ad aiutare gli artisti in stato di bisogno e a promuoverne la crescita. Un fondo che avrebbe bisogno di essere valorizzato con ulteriori investimenti dello Stato. Speriamo che in futuro la collaborazione con il Ministero possa portare anche a questo”.

