Inps, Fava “Puntiamo su giovani e formazione per la crescita della Nazione”

Di

Nov 4, 2025


ROMA (ITALPRESS) – “Il rapporto conferma la progettualità che abbiamo messo in campo fin dall’inizio: puntare sui giovani, la formazione, tutto per la crescita e il futuro della nostra Nazione”. Lo ha detto Gabriele Fava, presidente Inps, intervenendo a margine del Welfare Italia Forum 2025. “Noi siamo istituzioni, vogliamo essere al fianco dei cittadini. Desideriamo, per i nostri giovani, un futuro di successo, di crescita, al tempo stesso desideriamo servire la nostra Nazione al fine di garantire benessere e qualità della vita. I conti e i numeri ci confermano la bontà di questa progettualità: abbiamo chiuso il 2024 con un saldo positivo di 15 miliardi, con una crescita contributiva del 5,5”, ha aggiunto.

