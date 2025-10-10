IN EVIDENZA

Inps, Fava “Istituto solido, nel 2024 crescita contributiva del 5,5%

Di

Set 10, 2025


ROMA (ITALPRESS) – “Abbiamo chiuso un 2024 con un saldo positivo molto importante, forse unico, 15 miliardi con una crescita contributiva del 5,5%. L’Istituto è solido, questo è un messaggio importante per tutti i cittadini. Faremo in modo che continui questa solidità e affidabilità nel tempo di questo Istituto, spina dorsale del Paese, migliorando soprattutto sul fronte dei nuovi contribuenti che sono i giovani”. Così il presidente dell’Inps, Gabriele Fava, a margine della firma del protocollo di intesa con l’Anci.

xb1/ads/mca1

Di

Articoli correlati

IN EVIDENZA

Von der Leyen “Non credo nei dazi, ma accordo con Usa dà stabilità”

Set 10, 2025
IN EVIDENZA

Welfare, Manfredi “La grande sfida è quella della prossimità”

Set 10, 2025
IN EVIDENZA

Inps, Fava “Con sportelli nei Comuni colmiamo distanza con cittadini”

Set 10, 2025

Ti sei perso...

IN EVIDENZA

Von der Leyen “Non credo nei dazi, ma accordo con Usa dà stabilità”

Set 10, 2025
IN EVIDENZA

Welfare, Manfredi “La grande sfida è quella della prossimità”

Set 10, 2025
IN EVIDENZA

Inps, Fava “Con sportelli nei Comuni colmiamo distanza con cittadini”

Set 10, 2025
IN EVIDENZA

Inps, Fava “Istituto solido, nel 2024 crescita contributiva del 5,5%

Set 10, 2025