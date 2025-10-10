IN EVIDENZA

Inps, Fava "Con sportelli nei Comuni colmiamo distanza con cittadini"

Set 10, 2025


ROMA (ITALPRESS) – “Vogliamo essere presenti in tutti quei comuni dove c’è isolamento, lo facciamo per raggiungere tutti i cittadini. La distanza più grande non è quella dei chilometri ma quella tra il cittadino e i suoi diritti. Vogliamo colmare questa distanza. La distanza di chi vive in città con i servizi a portata di mano e chi vive nei borghi dove le complicazioni sono enormi”. Così il presidente dell’Inps, Gabriele Fava, nel corso della firma del protocollo di intesa con l’Anci.
