Influenza, Barachini “La campagna sul vaccino è fondamentale per la prevenzione”

ROMA (ITALPRESS) – “Una campagna sul vaccino antinfluenzale è particolarmente importante e delicata. Bisogna raggiungere le persone nei luoghi dove si informano con senso di responsabilità, dare l’opportunità alla popolazione di sfruttare un’occasione, come quella della vaccinazione, e mandare un messaggio diretto e chiaro”. Così il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio con delega all’informazione e all’editoria, Alberto Barachini, a margine della presentazione dello spot istituzionale nell’ambito della campagna nazionale sulla vaccinazione antinfluenzale 2025-2026 che ha Carlo Conti come testimonial.

xb1/sat/mca2