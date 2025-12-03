Influenza, Barachini “La campagna sul vaccino è fondamentale per la prevenzione”

IN EVIDENZA

Dic 3, 2025


ROMA (ITALPRESS) – “Una campagna sul vaccino antinfluenzale è particolarmente importante e delicata. Bisogna raggiungere le persone nei luoghi dove si informano con senso di responsabilità, dare l’opportunità alla popolazione di sfruttare un’occasione, come quella della vaccinazione, e mandare un messaggio diretto e chiaro”. Così il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio con delega all’informazione e all’editoria, Alberto Barachini, a margine della presentazione dello spot istituzionale nell’ambito della campagna nazionale sulla vaccinazione antinfluenzale 2025-2026 che ha Carlo Conti come testimonial.

