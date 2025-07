Inflazione stabile a luglio

ROMA (ITALPRESS) – A luglio l’indice dei prezzi al consumo registra un aumento dello 0,4% su base mensile e dell’1,7% sul 2024, come nel mese precedente. Lo comunica l’Istat nelle stime preliminari. I prezzi dei beni alimentari, per la cura della casa e della persona, mostrano una dinamica in accelerazione, così come quelli dei prodotti ad alta frequenza d’acquisto. L’inflazione di luglio risulta quindi stabile, frutto di andamenti contrapposti nei vari settori. Diminuiscono i prezzi dell’energia, mentre crescono quelli del settore alimentare. Si registrano aumenti nei trasporti, mentre rallenta la crescita dei prezzi nei servizi ricreativi, culturali e per la cura della persona. Complessivamente, il “carrello della spesa” mostra un rincaro più marcato rispetto al mese precedente, mentre l’inflazione di fondo resta invariata.

abr/azn