Industria, a giugno il fatturato cresce solo dello 0,1%

ROMA (ITALPRESS) – A giugno il valore del fatturato dell’industria rimane sostanzialmente invariato rispetto al mese precedente, facendo registrare un aumento dello 0,1 per cento. Lo rileva l’Istat sottolineando come sia più marcato, invece, la flessione rispetto allo stesso periodo dello scorso anno, con un calo del 3,7 per cento. Anche per il settore dei servizi, si osserva una diminuzione dello 0,7 per cento in valore. A giugno si registra un aumento congiunturale per i soli beni intermedi mentre si osserva un leggero calo per quelli strumentali e una diminuzione più marcata per l’energia. I beni di consumo mostrano una variazione congiunturale nulla. Nel secondo trimestre 2024, in termini congiunturali, il fatturato dell’industria registra un calo della stessa intensità sia in valore sia in volume. Nello stesso arco temporale quello dei servizi cresce in valore ed è invariato in volume.

