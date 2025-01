LOS ANGELES (STATI UNITI) (ITALPRESS) – “La situazione è in peggioramento, restate al sicuro”. Così la sindaca di Los Angeles, Karen Bass, ha avvertito i suoi concittadini su X rispetto all’emergenza incendi che sta devastando la California. Le fiamme hanno colpito nelle ultime ore la contea di Los Angeles, in California. Come mostrano i video dei vigili del fuoco di Los Angeles, il rogo è alimentato dal forte vento.

sat/gtr

(Fonte video: profilo ufficiale X di L.A. County Fire Department)